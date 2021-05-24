الرئيس الكوري يقول إنه حصل على هدايا مفاجئة خلال قمته مع بايدن

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إنه تلقى "هدايا مفاجئة" في أول قمة له مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تمثلت في توفير لقاحات كورونا وتعيين مبعوث أمريكي خاص جديد لكوريا الشمالية.وأدلى الرئيس "مون" بهذه التصريحات أمس الأحد في منشور كتبه في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إن نتيجة المحادثات لا يمكن أن تكون أفضل من ذلك. وأضاف أن الولايات المتحدة حاولت فهم موقف كوريا الجنوبية من القضايا العالقة وإبرازها في البيان الصادر عن القمة، ووصف نتائج القمة بأنها "أفضل مما كان متوقعا".وبعد القمة التي عُقدت في البيت الأبيض يوم الجمعة بالتوقيت الأمريكي، كشف بايدن عن خطة لتقديم "لقاحات كاملة" لجميع القوات الكورية الجنوبية البالغ عددها 550 ألف جندي.وقال مون إن قرار الولايات المتحدة بتزويد كوريا الجنوبية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى المشاركة الثنائية في توفير اللقاحات، كانت "هدية مفاجئة بالمعنى الحرفي".وكتب الرئيس أنه كانت هناك هدية مفاجئة أخرى تمثلت في تعيين "سونغ كيم"، السفير الأمريكي السابق لدى سيول، مبعوثا خاصا لكوريا الشمالية.