مراسم تذكارية في الذكرى الثانية عشرة على وفاة الرئيس الأسبق روه مو هيون

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أقيمت مراسم تأبين أمس الأحد بمناسبة الذكرى الثانية عشرة على وفاة الرئيس الكوري الأسبق "روه مو هيون".وبدأت المراسم في الساعة 11 صباحا في قرية "بونغ ها"، مسقط رأس "روه"، التابعة لمدينة "كيم هيه" في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ. وقد تم تصغير احتفال هذا العام بسبب وباء كورونا والالتزام بإرشادات الحجر الصحي، ومن ثم حضرها حوالي 70 شخصا فقط، بمن في ذلك زوجة الرئيس الأسبق وعدد من الشخصيات المرموقة الأخرى، مثل رئيسيْ الوزراء السابقيْن "لي ناك يون" و"جونغ سي كيون"، ورئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "سونغ يونغ كيل"، وزعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "يون هو جونغ". كما حضر أيضا "كيم كي هيون" القائم بأعمال رئيس حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي.وقد بدأت المراسم بالترحم على الرئيس الأسبق، ثم إهداء الزهور وحرق البخور، وتلا ذلك خطاب لرئيس الوزراء "كيم بو كيوم"، قال فيه إنه على عكس ما كان يسعى إليه "روه" فإن كوريا تشهد حاليا صراعات وانعدام في الثقة أكثر من أي وقت مضى. لكن رئيس الوزراء تعهد بالبقاء متفائلا والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية، وتجاوز الخلافات والانقسامات.ويذكر أن الرئيس الأسبق "روه مو هيون" قد انتحر في عام 2009 وسط تحقيقات في اتهامات وجهت إليه بالرشوة.