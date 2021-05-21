سام سونغ بايولوجيكس تبدأ في تصنيع لقاحات موديرنا في الربع الثالث من العام

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وقعت شركة "سام سونغ بايولوجيكس"، وهي شركة أدوية بيولوجية كورية جنوبية، اتفاقية لتصنيع لقاحات كورونا الخاصة بشركة "موديرنا" الأمريكية، في مصنعها المحلي.وأعلنت شركة سام سونغ أمس الأحد عن هذا الاتفاق الذي ستزود بموجبه شركة موديرنا بخدمات إنتاج اللقاح الخاص بها، وتحصل سام سونغ على الفور على التكنولوجيا ذات الصلة بعملية الإنتاج المحلي بأكملها، وقالت إنها تخطط للبدء في عملية الإنتاج والتعبئة، بهدف إنتاج مئات الملايين من الجرعات من لقاح موديرنا لبيعها في الأسواق خارج الولايات المتحدة بدءا من الربع الثالث من هذا العام.وقال "جون ريم" الرئيس التنفيذي لشركة "سام سونغ بايولوجيكس"، إن هذا اللقاح له أهمية قصوى للناس في جميع أنحاء العالم في مكافحة جائحة كورونا، معربا عن تقديره لشركة موديرنا لتكليفها واختيارها المشاركة مع سام سونغ لإنتاج هذا اللقاح.