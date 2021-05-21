الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

بلينكين يقول إن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع كوريا الشمالية دبلوماسيا

Write: 2021-05-24 10:50:52Update: 2021-05-24 10:58:04

بلينكين يقول إن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع كوريا الشمالية دبلوماسيا

Photo : YONHAP News

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مجددا على الدبلوماسية والحوار لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، قائلا إن الكرة الآن في ملعب كوريا الشمالية.
وظهر بلينكين في مقابلة على قناة إيه بي سي هذا الأسبوع أمس الأحد، حيث أعاد التأكيد على ما ورد في البيان المشترك الصادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إين بعد قمتهما الأولى يوم الجمعة.
وقال الوزير الأمريكي إن أفضل فرصة لتحقيق هدف نزع السلاح النووي الكامل من المنطقة هو "التعامل دبلوماسيا" مع كوريا الشمالية. وأضاف أن الولايات المتحدة تنتظر لمعرفة ما إذا كانت بيونغ يانغ تريد بالفعل الانخراط في هذه العملية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أوضحت أنها مستعدة لمتابعة الاتصالات الدبلوماسية.
وردا على سؤال حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة الاعتراف بكوريا الشمالية كقوة نووية، قال بلينكين إن بلاده لن تفعل ذلك ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;