بلينكين يقول إن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع كوريا الشمالية دبلوماسيا

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مجددا على الدبلوماسية والحوار لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، قائلا إن الكرة الآن في ملعب كوريا الشمالية.وظهر بلينكين في مقابلة على قناة إيه بي سي هذا الأسبوع أمس الأحد، حيث أعاد التأكيد على ما ورد في البيان المشترك الصادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إين بعد قمتهما الأولى يوم الجمعة.وقال الوزير الأمريكي إن أفضل فرصة لتحقيق هدف نزع السلاح النووي الكامل من المنطقة هو "التعامل دبلوماسيا" مع كوريا الشمالية. وأضاف أن الولايات المتحدة تنتظر لمعرفة ما إذا كانت بيونغ يانغ تريد بالفعل الانخراط في هذه العملية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أوضحت أنها مستعدة لمتابعة الاتصالات الدبلوماسية.وردا على سؤال حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة الاعتراف بكوريا الشمالية كقوة نووية، قال بلينكين إن بلاده لن تفعل ذلك ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك.