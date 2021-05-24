سفينة كورية شمالية تغرق بالقرب من اليابان

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أفادت بعض التقارير بأن سفينة كورية شمالية يُفترض أنها مدرجة على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، قد غرقت في المياه قبالة اليابان.ووفقا لمسؤول في السلطات البحرية اليابانية أمس الأحد، غرقت سفينة الشحن "تشونغ بونغ" التي يبلغ وزنها 5500 طن، في المياه قبالة محافظة "شيماني" في غرب اليابان في حوالي الساعة 2:32 من بعد ظهر أول من أمس السبت.وكانت السفينة قد أصدرت إشارة استغاثة ليلة الجمعة، ودعت السلطات البحرية اليابانية إلى إنقاذها.وقال المسؤول الياباني إن ناقلة كورية شمالية كانت تمر في مكان قريب من موقع السفينة الغارقة، وقد أنقذت جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 21 فردا.ويذكر أنه كان قد تم إدراج سفينة تسمى "تشونغ بونغ" في قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي التي تم الإعلان عنها في مارس 2016. ولم يتم تأكيد ما إذا كانت هي نفس السفينة، ومن ثم تجري السلطات اليابانية تحقيقات في هذا الشأن.