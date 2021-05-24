انعقاد جلسات حول قضية تغير المناخ قبل قمة بي 4 جي

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ستعقد كوريا الجنوبية سلسلة من المنتديات الخاصة بقضية تغير المناخ خلال هذا الأسبوع الذي يسبق انعقاد القمة العالمية حول تغير المناخ والتنمية المستدامة المقرر عقدها عبر الفيديو في كوريا يوم الأحد القادم.وسوف يتم يعقد ما مجموعه عشر جلسات خلال "أسبوع المستقبل الأخضر" بدءا من اليوم الاثنين وحتى يوم السبت قبل انعقاد قمة "المشاركة في النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030"، أو "بي 4 جي"، يومي الأحد والاثنين القادمين عبر الفيديو.ووفقا للجنة التحضيرية لقمة "بي 4 جي" في سيول لعام 2021، سيتم خلال أسبوع المستقبل الأخضر تلاوة خطابات خاصة لمؤلفين مشهورين ونشطاء بيئيين، كما سيجتمع مسؤولون وممثلون عن المنظمات البيئية الدولية ومعاهد البحوث من 12 دولة لمناقشة استراتيجيات تحقيق أهداف الحد من الانبعاثات بحلول عام 2030. وسوف يتم بث هذه الجلسات على قناة "بي 4 جي" على يوتيوب.ويذكر أن "بي 4 جي" هي مبادرة دولية لتسريع الاستجابة لتغير المناخ وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.