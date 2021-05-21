السياسية كوريا الجنوبية تؤكد أن استقرار مضيق تايوان مرتبط بمصلحتها الوطنية

قال مسؤول كوري جنوبي كبير إن البيان المشترك الصدر في ختام القمة بين الرئيسين الكوري والأمريكي مؤخرا قد أكد على موقف سيول بأن الاستقرار والسلام في منطقة مضيق تايوان يخدمان المصلحة الوطنية لكوريا الجنوبية.

وأدلى النائب الأول لوزير الخارجية الكوري "تشيه جونغ كون" بهذه التصريحات في برنامج للكي بي إس أمس الأحد، عندما سئل عن سبب ذكر مضيق تايوان في البيان الصادر عن القمة بين الرئيس "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "جو بايدن". وقال "تشيه" إن ذلك يمثل اعترافا من قبل الرئيسين بأن الحفاظ على الاستقرار والسلام في تلك المنطقة أمر مهم للغاية.

وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها ذكر مضيق تايوان في بيان مشترك من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وردا على سؤال حول إمكانية عقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قال "تشيه" إن ذلك يبدو ممكنا، ولكن اعتمادا على ما سوف يتوصل إليه المبعوث الأمريكي الجديد لكوريا الشمالية ونظيره الكوري الشمالي في رسم خارطة طريق لخطوات نزع السلاح النووي.





