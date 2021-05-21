بي تي إس تفوز بـ4 من جوائز بيلبورد الموسيقية

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فازت فرقة "بي تي إس" بـ4 جوائز في حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية لعام 2021 الذي أقيم اليوم الاثنين في مدينة لوس أنجلس بالولايات المتحدة.وكانت الفرقة قد تم إدراجها ضمن قائمة المرشحين للفوز بـ4 من جوائز بيلبورد الموسيقية، وهي جوائز "أفضل ثنائيمجموعة"، و"أفضل أغنية في المبيعات"، و"أفضل أغنيات لفنان في المبيعات"، بالإضافة إلى "أفضل فنان اجتماعي".وتعد هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها فرقة "بي تي إس" بجائزة في فئة "أفضل أغنية للمبيعات".وفور الإعلان عن الفائزين في جوائز "بيلبورد" الموسيقيية، أعرب قائد الفرقة المطرب "آر إم" عن فخر أعضاء الفرقة بالفوز بالجوائز، قائلا إن الفرقة كانت تهدف بأغنية "ديناميت" إلى مشاركة الطاقة الجديدة مع الجميع.وكانت فرقة "بي تي إس" قد فازت بجائزتي "أفضل فنان اجتماعي" و"أفضل ثنائيمجموعة" في عام 2019.