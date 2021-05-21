معدلات زيادة عدد الموظفين الجدد في الشركات الكورية الكبيرة تسجل أعلى مستوياتها

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سجلت معدلات الزيادة في عدد الموظفين الجدد في الشركات الكورية الكبيرة أعلى مستوياتها في شهر أبريل الماضي.وطبقا لتقارير صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية ونظام تحليل واسترجاع ونقل البيانات التابع لهيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين، بلغ إجمالي عدد الموظفين في شهر أبريل الماضي 27 مليونا و214 ألفا، بزيادة مقدارها 652 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ شهر أغسطس عام 2014.وأشارت التقارير إلى أن عدد الموظفين في الشركات الكبيرة التي يتجاوز عدد موظفيها 300 شخص قد بلغ مليونين و806 آلاف شخص في أبريل الماضي، بزيادة مقدارها 187 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ شهر يناير من عام 2004.ويرجع السبب في زيادة عدد الموظفين في الشركات الكبيرة إلى التحسن في الوضع الاقتصادي الناجم عن زيادة الصادرات.وبلغ عدد الموظفين في شركة "سام سونغ" للإلكترونيات 111 ألفا و554 حتى نهاية شهر مارس الماضي، بزيادة نسبتها 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما شهد عدد الموظفين في شركة "إس كيه هاينكس" زيادة بنسبة 1.5%، وشركة "نيفر" بنسبة 15.4%، وشركة "سام سونغ بايولوجيكس" بنسبة 27.8%، وشركة "كاكاو" بنسبة 4.9%، وشركة "هيون ديه موتور" بنسبة 2%.أما إجمالي عدد الموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد بلغ 24 مليونا و408 آلاف شخص في أبريل الماضي، بزيادة مقدارها 464 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.