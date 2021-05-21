بايدن يعين سونغ كيم مبعوثا خاصا لكوريا الشمالية

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أعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أنه قرر تعيين القائم بأعمال مساعد نائب وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "سونغ كيم" كمبعوث رئاسي خاص إلى كوريا الشمالية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده "بايدن" مع الرئيس الكوري "مون جيه إين" بعد اختتام القمة بينهما.ويذكر أن "سونغ كيم" عمل كسفير للوليات المتحدة لدى كوريا الجنوبية، كما شغل منصب كبير المفاوضين الأمريكيين في المحادثات النووية السداسية، وقام بالتنسيق مع "تشيه سون هي" نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية بشأن نصص البيان الصادر عن قمة سنغافوره في عام 2018 بين الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".ويرى المراقبون أن تعيين "سونغ كيم" مبعوثا أمريكيا خاصا لكوريا الشمالية يعد إشارة واضحة ترسلها الولايات المتحدة لكوريا الشمالية من أجل الحوار، وهو ما يجعل الكرة في ملعب كوريا الشمالية للرد على هذه الإشارة، وبالتالي من المتوقع أن تقوم بيونغ يانغ بتحليل ما تستهدفه واشنطن من وراء تلك الإشارة، ووضع استراتيجية للتعامل مع سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاهها، خاصة فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان.