ردود فعل حزبية متباينة إزاء نتائج زيارة الرئيس مون للولايات المتحدة

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أكد الحزب الديمقراطي الحاكم أن القمة الكورية الأمريكية الأخيرة قد حققت نتائج ملموسة في القضايا المتعلقة بالسلام في شبه الجزيرة الكورية، والتعاون في مجال لقاح كورونا، والسيادة الصاروخية الكورية.وقال رئيس الحزب الحاكم "سونغ يونغ كيل" اليوم الاثنين إنه يبدو أن العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد دخلت مرحلة لخلق قوة دافعة لتغيير يختلف نوعيا عما كان عليه سابقا، خاصة في المجالات الأمنية والاقتصادية، مشيرا إلى اتفاق الرئيسين الكوري والأمريكي على التعامل مع قضايا كوريا الشمالية من خلال الحوار، وقال إن الحزب الحاكم سيناقش مع الحكومة إمكانية المصادقة البرلمانية على إعلان "بان مون جوم" الصادر في ختام القمة بين الكوريتين التي عقدت في عام 2018.ومن جانبه، قال القائم بأعمال رئيس حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي إن التقييم العالي لمكتب الرئاسة والحزب الحاكم بشأن نتائج زيارة الرئيس "مون" للولايات المتحدة يعد تشويها للحقائق، مشيرا إلى أن الاتفاق على التعاون في مجال لقاح كورونا هو مجرد حصول على إذن من الولايات المتحدة، وأن القضية النووية لكوريا الشمالية لم تشهد إحراز تقدم عملي خلال القمة الأخيرة.