Photo : KBS News

تبين أن نسبة كبيرة من الشباب الكوريين تعتمد اعتمادا مفرطا على الإنترنت والهواتف الذكية.وطبقا لنتائح مسح أجرته وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة على مليون و290 ألفا من طلبة المدارس من الصف الرابع من المدارس الابتدائية والصف الأول من المدارس المتوسطة والثانوية حول أسلوبهم في استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، بلغ عدد الذين يعتمدون اعتمادا مفرطا على الإنترنت والهواتف الذكية 228 ألفا، أي 18% من المشاركين في المسح.وأشارت نتائج مسح هذا العام إلى انخفاض عدد الشباب الذين يعتمدون على الهواتف الذكية بشكل مفرط، فيما زاد عدد الذين يعتمدون على الإنترنت بشكل مفرط.ومن بين هؤلاء الطلاب المفرطين لاستخدام الإنترنت والهواتف الذكية، 40% من طلاب الصف الأول من المدارس المتوسطة المشاركين في المسح.ومع انخفاض سن استخدام الهواتف الذكية في الآونة الأخيرة، زادت حصة طلاب المدارس الابتدائية من إجمالي عدد الطلاب المعتمدين على الإنترنت والهواتف الذكية بشكل مفرط.