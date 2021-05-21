الصين تنتقد ما جاء في البيان الصادر عن قمة مون وبايدن بشأن تايوان

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أعربت الصين عن انتقادها لما جاء في البيان الصدر عن القمة التي عقدت مؤخرا بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والرئيس المريكي "جو بايدن" بشأن تايوان.وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو ليجيان" عن "قلق" حكومته بشأن البيان المشترك الذي صدر عقب القمة الكورية الأمريكية يوم الجمعة الماضي.ويذكر أن البيان تضمن إشارات إلى مضيق تايوان، حيث أكد الرئيسان على أهمية السلام والاستقرار في تلك المنطقة، كما أعربا عن احترامهما للقانون الدولي، بما في ذلك حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وما وراءه.وقال المتحدث الصيني إن تايوان شأن داخلي "بحت" خاص بالصين، وشدد على أن الحكومة الصينية لن تتسامح مع التعدي على الشؤون السيادية من قبل قوى خارجية، مشيرا إلى أن كل دولة تتمتع بحرية عمليات الملاحة بموجب القوانين الدولية، وبالتالي لا يوجد تعارض بشأن هذه القضية.