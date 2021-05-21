المكتب الرئاسي الكوري يقول إن قمة مون وبايدن حددت الاتجاهات المستقبلية للتحالف

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استعرض المكتب الرئاسي في سيول بشكل إيجابي نتائج القمة الأولى بين الرئيس "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "جو بايدن"، قائلا إنها حددت الاتجاهات المستقبلية للتحالف الثنائي بين البلدين. وقال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي الكوري للصحفيين أمس الاثنين، إن القمة كانت ذات مغزى من حيث أنها وضعت في الاعتبار سبعين عاما من العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وعرضت خططا لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين في المستقبل.ويذكر أنه تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية خلال القمة الكورية الأمريكية، وهو ما أوضحه البيان المشترك الذي صدر عقب المحادثات، بما في ذلك الوضع الحالي لجائحة كورونا، والاستعدادات لعصر ما بعد كورونا، والتعاون بشأن الثورة الصناعية الرابعة.وفيما يتعلق بمناقشات القمة بشأن المسائل المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، قال المكتب الرئاسي إنها مهدت الطريق للحوار حول نزع السلاح النووي، وتوقع استئناف المفاوضات الكاملة قريبا.وقال المسؤول أيضا إن الموقف الكوري الجنوبي ربما انعكس في تعيين بايدن للسفير الأمريكي السابق لدى سيول "سونغ كيم" كممثل خاص جديد لواشنطن لسياسات كوريا الشمالية، وتوقع أن يلتقي كيم بنظيره الكوري الجنوبي في المستقبل القريب.