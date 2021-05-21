الحكومة الكورية تعدل جدول التطعيم بعد عرض بايدن تقديم لقاحات للجنود الكوريين

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تخطط السلطات الصحية في كوريا الجنوبية لتعديل الجداول الزمنية المتعلقة بالتطعيمات المضادة لفيروس كورونا مع الوضع في الاعتبار شحنات اللقاحات الإضافية التي سيتم تسليمها خلال الأسابيع القادمة، بما في ذلك 55 ألف جرعة من لقاحات موديرنا المقرر وصولها يوم 31 مايو.وتوقعت رئيسة وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها الكورية "جونغ أون كيونغ" في إحاطة إعلامية أمس الاثنين أن تكون الدفعة الأولى من لقاحات موديرنا جاهزة للتوزيع بحلول منتصف يونيو.وقد ارتفعت التوقعات بأن الحكومة الكورية قد تغير جداول التطعيم بعد أن قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن عرضا مفاجئا خلال القمة مع الرئيس الكوري "مون جيه إين" يوم الجمعة الماضي، لتطعيم 550 ألف جندي كوري جنوبي بالكامل. وقد خططت الحكومة الكورية في البداية لاستخدام لقاحات موديرنا وفايزر المقرر تسليمها الشهر القادم للجنود الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما غير المؤهلين للحصول على لقاح أسترازينيكا نظرا لارتباطه بحوادث تجلط في الدم.وفي إشارة إلى الحاجة إلى تأكيد أنواع اللقاحات التي ستقدمها الولايات المتحدة ومتى سيتم تسليمها، قالت "جونغ" إن خطط التطعيم الجديدة للشهر الحالي والشهر القادم سيتم الإعلان عنها لاحقا بعد إجراء المداولات والمناقشات ذات الصلة.