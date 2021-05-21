سيول تقوم بدور لتسهيل الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة

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قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" إن سيول سوف تتخذ الخطوات المناسبة لتسهيل الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة عندما يكون هذا الدور مطلوبا.وأدلى الوزير "جونغ" بهذه التصريحات في برنامج للكي بي إس أمس الاثنين، في سياق شرحه لنتائج القمة الأخيرة بين الرئيس "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "جو بايدن"، حيث أشار إلى أن الرئيس بايدن أعرب عن دعمه "للحوار والمشاركة والتعاون بين الكوريتين" في البيان المشترك الذي صدر بعد القمة، مما يعني أن كوريا الجنوبية لديها الآن مساحة كبيرة للتحرك وتنفيذ سياساتها تجاه كوريا الشمالية.ورفض الوزير "جونغ" الإفصاح عن الاستراتيجيات أو المناقشات بين سيول وواشنطن حول كيفية حل القضية النووية لكوريا الشمالية، قائلا إنه لن يكون من المناسب الإعلان عن هذه التفاصيل حاليا، لكنه أضاف أن البلدين الحليفين أبرما خلال القمة بعض الاتفاقات المهمة للغاية لإعادة تنشيط عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، وذلك بإعادة التأكيد على هدف تحقيق نزع السلاح النووي الكامل والسلام الدائم في المنطقة عبر الدبلوماسية والحوار.