ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا للشهر الخامس في مايو

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ارتفعت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي في شهر مايو الجاري، حيث يسير الاقتصاد الكوري على طريق الانتعاش وسط الصادرات القوية واستمرار برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلك المركب قد وصل إلى 105,2 نقطة في شهر مايو، بزيادة مقدارها ثلاث نقاط مقارنة بالشهر السابق. ونما المؤشر للشهر الخامس على التوالي منذ ديسمبر الماضي، وسجل أعلى مستوى منذ يونيو 2018 عندما وصل المؤشر الذي يقيس معنويات المستهلك إلى 106,3 نقطة. ويذكر أن قراءة المؤشر فوق 100 نقطة تعني أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.وقال البنك المركزي إن المؤشر حقق مكاسب وسط توقعات بحدوث انتعاش اقتصادي نتيجة لزيادة الصادرات واستمرار برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر فرعي يقيس توقعات الناس المستقبلية لأسعار المساكن، والذي لم يتم احتسابه في مؤشر ثقة المستهلك، بنقطتين على أساس شهري، ليصل إلى 124 نقطة في مايو، ويسجل أول زيادة له في هذا العام.