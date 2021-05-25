الولايات المتحدة تعمل على تفاصيل توفير اللقاحات للقوات الكورية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تعمل على التفاصيل المتعلقة بكيفية وموعد توفير اللقاحات الأمريكية للقوات الكورية الجنوبية العاملة مع القوات الأمريكية في كوريا. وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد أصدر إعلانا مفاجئا خلال قمته مع الرئيس الكوري "مون جيه إين" يوم الجمعة قال فيه إن الولايات المتحدة ستوفر لقاحات كورونا للتطعيم الكامل لجميع القوات الكورية الجنوبية البالغ عددها 550 ألفا والتي تعمل مع القوات الأمريكية في كوريا.وأضاف المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" في إفادة صحفية أمس الاثنين، أن وزارة الدفاع تدعم بشكل واضح توجيه الرئيس لتوفير اللقاحات، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية لا تزال تدرس تفاصيل كيفية تنفيذ تعهد الرئيس بايدن.ورفض المتحدث تقديم أي تفاصيل عندما سئل عما إذا كان لدى البلدين الحليفين خطط لاستئناف المناورات العسكرية المشتركة واسعة النطاق بينهما، لكنه قال إن التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية عنصر مهم للولايات المتحدة من اجل القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أنه سيكون من الأفضل إجراء تقييمات ومراجعات مستمرة حول هذا الموضوع.