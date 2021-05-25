توقعات بأن تؤدي زيادة إمدادات لقاحات كورونا لتسريع التطعيم في كوريا

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من المتوقع أن يتم تسريع عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في كوريا الجنوبية مع وصول المزيد من اللقاحات قريبا.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم، سيتم توزيع دفعة إضافية بأكثر من مليون جرعة من لقاحات أسترازينيكا اليوم الثلاثاء. وقد تم إنتاج الجرعات، التي تكفي لتطعيم 534 ألف شخص، في منشأة شركة "إس كيه بايوساينس" الكورية في مدينة "آن دونغ" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، بموجب اتفاقية إنتاج مع شركة أسترازينيكا.ومن المتوقع أيضا وصول دفعة أخرى من لقاحات فايزر هذا الأسبوع. وقد تلقت كوريا أكثر من 430 ألف جرعة كل يوم أربعاء من هذا الشهر، إلى جانب دفعة أخرى مكونة من 438 ألف جرعة أول من أمس الأحد. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر وصول الدفعة الأولى من لقاحات موديرنا، المكونة من 55 ألف جرعة، يوم الاثنين القادم.ومن المرجح أن تؤدي زيادة الإمدادات إلى تسريع عمليات التطعيم المستمرة لكبار السن، مع استئناف تطعيم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاما يوم الخميس.