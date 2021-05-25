رئيس منظمة الصحة العالمية يحث العالم على وصول التطعيم إلى 10% بحلول سبتمبر

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حث رئيس منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء على الانضمام إلى حملة لتطعيم ما لا يقل عن عشرة بالمائة من سكانها بحلول شهر سبتمبر القادم.ووجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم" هذه الدعوة أمس الاثنين في خطاب ألقاه في افتتاح الجمعية السنوية الرئيسية لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، حيث دعا رئيس منظمة الصحة العالمية إلى تنظيم حملة مكثفة لتطعيم ما لا يقل عن عشرة بالمائة من سكان كل دولة بحلول شهر سبتمبر.وانتقد المسؤول الأممي "اللامساواة الفاضحة" في توزيع اللقاحات، قائلا إن أكثر من 75 بالمائة من جميع اللقاحات تم إعطاؤها لعشر دول فقط. وأضاف "تيدروس" أن مجموعة صغيرة من الدول التي تصنع وتشتري غالبية اللقاحات العالمية تتحكم في مصير بقية العالم.وحث دول العالم على التبرع باللقاحات لمرفق كوفاكس لتمكينه من تطعيم 10 في المائة من سكان جميع البلدان بحلول سبتمبر، و30 في المائة بحلول نهاية العام.