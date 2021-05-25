اكتشاف 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف 516 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الاثنين، حيث ظل العدد اليومي للإصابات الجديدة في نطاق 500 حالة لليوم الثالث على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن الحالات الجديدة رفعت العدد الإجمالي التراكمي للإصابات في البلاد إلى 136 ألفا و983 حالة. وقد انخفض الرقم اليومي بمقدار 20 تقريبا مقارنة باليوم السابق، لكن الانخفاض يرجع جزئيا إلى قلة عدد الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك 481 إصابة محلية المصدر و35 حالة بين القادمين من الخارج.وكان ما يقرب من 60 في المائة من الحالات المحلية في منطقة العاصمة الكبرى، منها 137 حالة في سيول، و132 في مقاطعة كيونغ كي، و11 حالة في إنتشون، بينما تم اكتشاف 201 حالة أجزاء أخرى من البلاد، بما يمثل 41,8% من إجمالي عدد الإصابات المحلية، لتظل هذه النسبة أعلى من 40 بالمائة لليوم الثالث على التوالي.وقد توفي أربعة أشخاص بسبب الإصابة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى ألف و938، وبلغ معدل الوفيات 1,41%، كما زاد عدد المصابين بالفيروس من ذوي الأمراض الخطيرة بمقدار 16، ليصل إلى 160.