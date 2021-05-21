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الدولية

هيون ديه موتور تعلق العمليات في مصنعها في الهند لمدة 5 أيام

Write: 2021-05-25 11:16:38Update: 2021-05-25 17:59:19

هيون ديه موتور تعلق العمليات في مصنعها في الهند لمدة 5 أيام

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء إن شركة "هيون ديه" للسيارات ستعلق مؤقتا العمليات في مصنعها في تشيناي بولاية تاميل نادو الهندية  بدءا من الغد الأربعاء ولمدة 5 أيام بسبب استمرار تصاعد انتشار فيروس كورونا في الهند.
وقال مسؤول في نقابة العمال في مصنع هيون ديه إن العمال الهنود أصبحوا قلقين من احتمال إصابتهم بفيروس كورونا بعد أن تعرض اثنان منهم للإصابة في الآونة الأخيرة، وهو ما أدى إلى موافقة إدارة المصنع على إغلاق المصنع بشكل مؤقت.
يذكر أن ولاية تاميل نادو ظلت تشهد إصابات يومية بمتوسط يزيد عن 30 ألفا خلال الأسبوع الماضي، وهي تعد واحدة من أكثر المناطق انتشارا لفيروس كورونا في الهند.
وقالت وكالة "رويترز" إن مصنع "رونو نيسان" الآخر الموجود في ولاية تاميل نادو معرض أيضا لخطر إغلاقه، بعد أن أعلن عماله عن الإضراب عن العمل اعتبارا من يوم الأربعاء القادم، مطالبين باتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا. 
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