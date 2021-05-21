واشنطن تحذر مواطنيها من السفر لليابان

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أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية اليابان ضمن قائمة الدول المحظور السفر إليها، وذلك قبل شهرين فقط من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو يوم الثالث والعشرين من يوليو القادم.وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين أعلى تحذير من السفر، وهو المستوى الرابع الذي يطلب عدم السفر، بناء على توصيات من المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وكانت اليابان قد وسعت حالة الطوارئ للمرة الثالثة يوم الجمعة الماضي من أجل مواجهة وباء كورونا، بعد أن زاد عدد حالات الإصابة اليومية عن 4 آلاف حالة.ولا تزال الحكومة اليابانية تتمسك بموقفها لإقامة أولمبياد طوكيو كما هو مخطط له رغم زيادة الرأي العام المحلي والخارجي الذي يدعو إلى إلغاء الأولمبياد.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أوضحت يوم العشرين من شهر أبريل الماضي أنها ستوسع نطاق تحذير رعاياها من السفر للخارج ليشمل 80% من دول العالم.وبإصدار التحذير من السفر لليابان، يكون عدد الدول التي حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إليها قد بلغ 151 دولة من بين 210 دول.