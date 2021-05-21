أول انخفاض في عدد الشركات المصدرة في كوريا الجنوبية

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شهد عدد الشركات المصدرة في كوريا الجنوبية أول انخفاض على الإطلاق في العام الماضي.وطبقا لتقارير صادرة عن هيئة الإحصاءات وهيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، بلغ عدد الشركات المصدرة 97 ألفا و12 شركة في العام الماضي، بانخفاض 0,4% مقارنة بالعام الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد الشركات المصدرة منذ عام 2010 عندما بدأ جمع الإحصاءات ذات الصلة.وأشارت التقارير إلى أن عدد الشركات المصدرة الكبيرة بلغ 885 شركة في العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.1% مقارنة بالعام الأسبق، فيما بلغ عدد الشركات المصدرة المتوسطة ألفين و194 شركة، بزيادة 8%، والشركات الصغيرة 93 ألفا و933 شركة، بانخفاض نسبته 0.6%.أما عدد الشركات المستوردة فبلغ 198 ألفا و890 شركة في العام الماضي، بزيادة 3.2% مقارنة بالعام الأسبق.