الحكومة الكورية تعقد جلسة شرح حول نتائج زيارة الرئيس مون لواشنطن

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عقدت الحكومة الكورية اليوم الثلاثاء جلسة شرح حول نتائج زيارة الرئيس الكوري "مون جيه إين" للولايات المتحدة بحضور وزير الخارجية، ووزير الصناعة والتجارة والطاقة، ووزير الصحة والرفاهية.وقال وزير الخارجية "جونغ أوي يونغ" إن القمة الكورية الأمريكية الأخيرة أعطت زخما لإعادة دفع العجلة لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة دعمت الحوار والتعاون بين الكوريتين.وفيما يتعلق بعدم تناول قضية حقوق الإنسان في الصين في قمة واشنطن الأخيرة، قال الوزير "جونغ" إن الحكومة الكورية تمتنع عن ذكر القضايا المحلية الصينية في ضوء العلاقات الخاصة بين سيول وبكين، مشيرا إلى أن موقف الحكومة الكورية هذا تم انعكاسه في البيان المشترك.أما بخصوص تحذير الصين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من التدخل في تايوان فقال الوزير إن الحكومة الكورية تدرك جيدا خصوصية قضية مضيق تايوان.ومن جانبه، قال وزير الصناعة "مون سونغ أوك" إن القمة الأخيرة أسهمت في أن تكون كوريا الجنوبية والولايات المتحدة شريكين اقتصاديين في المجالات الصناعية الرئيسية، مشيرا إلى أن قرار الشركات الكورية باستثمار 44 تريليون وون في الولايات المتحدة قد وضع حجر الأساس لشغل السوق الأمريكية بشكل استباقي.وأعرب وزير الصحة "كوان دوك تشول" عن عزم الحكومة تعزيز قدرة كوريا الجنوبية على إنتاح اللقاحات بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة الأخيرة بشأن زيادة المشاركة بين البلدين في مجال اللقاحات.