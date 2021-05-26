وزير الخارجية الياباني يعلق على تقديم أوراق اعتماد السفير الكوري

قال وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيغي" إنه يتطلع إلى قيام سفير كوريا الجنوبية "كانغ تشانغ إيل" بدور نشط في القيام بواجباته في طوكيو.وصرح موتيغي بذلك في إفادة إعلامية أمس الثلاثاء بشأن تقديم السفير الكوري الجنوبي أوراق اعتماده إلى إمبراطور اليابان "ناروهيتو"، أول من أمس الاثنين، بعد أربعة أشهر من وصوله إلى طوكيو.وعندما سُئل عما إذا كان ينوي الاجتماع مع "كانغ"، لم يرد "موتيغي" بشكل مباشر، لكنه قال إنه ستكون هناك "خطوات مناسبة" للتعامل معه بما يتماشى مع علاقات طوكيو الحالية مع سيول. وفي وقت سابق من يوم أمس، قال وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني "كاتسونوبو كاتو" إنه لم يتم تحديد جدول زمني للاجتماع المحتمل بين السفير "كانغ" ورئيس الوزراء "يوشيهيدي سوغا" أو بين "كانغ" و"موتيغي".ويذكر أن السفير الكوري "كانغ" كان قد في حجر صحي لمدة أسبوعين بعد وصوله إلى طوكيو يوم 22 يناير، وبعد ذلك قدم نسخة من أوراق اعتماد إلى وزارة الخارجية اليابانية لبدء مهامه الرسمية. ورغم أن السفراء السابقين كانوا ينتظرون ما بين 30 إلى 50 يوما قبل تقديم أوراق اعتمادهم إلى الإمبراطور، إلا أن "كانغ" اضطر إلى تأجيل الموعد المحدد مسبقا في يوم 8 أبريل بسبب إصابة في الساق.