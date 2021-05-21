كوريا تستضيف قمة بي 4 جي بحضور 60 من قادة دول العالم

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من المتوقع أن يحضر حوالي 60 من رؤساء الدول وكبار ممثلي الهيئات الدولية القمة العالمية بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة، والتي من المقرر أن تنطلق في سيول يوم الأحد القادم. وأعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء عن الجدول الزمني النهائي لقمة "المشاركة للنمو الأخضر والأهداف العالمية لعام 2030"، أو "بي 4 جي"، المقرر عقدها عبر الفيديو يومي الأحد والاثنين القادميْن. وسوف يعلن الرئيس "مون جيه إين" عن الافتتاح الرسمي للقمة يوم الأحد، كما سيرأس جلسة مع قادة آخرين حول الحياد الكربوني يوم الاثنين. وإلى جانب جلسات القمة، ستعقد جلسات عامة على هامش القمة تجمع عددا من المسؤولين الحكوميين وأعضاء المنظمات الدولية والشركات والمجموعات المدنية والأكاديميين لمناقشة القضايا المعلقة بشأن تغير المناخ وسبل الاستجابة له.وتوقعت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "بارك كيونغ مي" أن تكون القمة أيضا بمثابة فرصة لتسليط الضوء على "القيادة الشاملة" لكوريا الجنوبية للتواصل بين الدول المتقدمة والنامية بشأن تغير المناخ والسياسات والصناعات والتقنيات ذات الصلة.يذكر أن "بي 4 جي" هي مبادرة دولية لتسريع الاستجابة لتغير المناخ وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وسوف تكون هذه هي المرة الثانية التي تنعقد فيها تلك القمة، بعد انعقاد القمة الافتتاحية في الدانمارك في عام 2018، وسوف يصدر عنها هذا العام إعلان سيول.