سيول تشدد على أن إشارة مون وبايدن لتايوان لم تستهدف بلدا محددا

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نفت كوريا الجنوبية أن تكون الإشارة إلى تايوان خلال القمة التي عقدت الأسبوع الماضي بين الرئيسين الكوري والأمريكي، قد استهدفت أي قضية أو دولة بعينها.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "تشيه يونغ سام" في إفادة إعلامية منتظمة أمس الثلاثاء إن البيان الصادر عن القمة تطرق إلى القيم العالمية، وقد وصف مسؤول كبير في الوزارة هذه القيم بالسلام والاستقرار.وجاءت هذه التصريحات ردا على انتقادات من قبل الحكومة الصينية بشأن هذه المسألة، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو ليجيان" أول من أمس الاثنين إن تايوان شأن داخلي "محض" للصين.وقال المتحدث الكوري "تشيه" إنه لم يطرأ أي تغيير على موقف سيول من أنها تنفذ سياسات تتعلق بتايوان على أساس احترامها لمبدأ "الصين الواحدة".وقد تضمن البيان المشترك الصادر عن القمة بين الرئيسين "مون جيه إين" و"جو بايدن" يوم الجمعة الماضي، إشارات إلى مضيق تايوان، حيث أكد الرئيسان على أهمية السلام والاستقرار في تلك المنطقة، كما أعربا عن احترامهما للقانون الدولي، بما في ذلك حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وما وراءه.