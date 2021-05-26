الرئيس الكوري يُطلِع قادة الأحزاب على نتائج قمته مع بايدن

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من المقرر أن يلتقي الرئيس الكوري "مون جيه إين" بقادة الأحزاب السياسية من المعسكرين الحاكم والمعارض اليوم الأربعاء، حيث يزور قادة خمسة أحزاب المكتب الرئاسي، بمن في ذلك رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "سونغ يونغ كيل"، ورئيس حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "كيم كي هيون"، إلى جانب رؤساء حزب العدالة وحزب الشعب والحزب الديمقراطي المفتوح.وخلال الاجتماع، من المتوقع أن يتشارك "مون" معهم نتائج قمته مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الأسبوع الماضي، ويطلب تعاون الأحزاب بشأن إجراءات المتابعة.وقال المكتب الرئاسي إن التعاون في الصناعات ولقاحات كورونا وعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية ستكون البنود الرئيسية على جدول الأعمال.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ حوالي 15 شهرا التي يلتقي فيها "مون" بقادة الأحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض معا.