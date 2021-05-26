بدء تطعيمات كبار السن في كوريا غدا الخميس

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من المقرر أن تبدأ غدا الخميس عمليات تطعيم كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاما، والأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.ووفقا لفريق العمل الحكومي بشأن اللقاحات اليوم الأربعاء، سيبدأ 5 ملايين و140 ألفا من كبار السن، وحوالي 8 آلاف من الذين يعانون من أمراض مزمنة، في تلقي لقاحات أسترازينيكا في حوالي 12 ألفا و800 منشأة طبية في جميع أنحاء البلاد، غدا الخميس.ويذكر أنه اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، تم توفير 3 ملايين و480 ألف جرعة من لقاحات أسترازينيكا، بينما سيتم توفير 4 ملايين و500 ألف جرعة أخرى بحلول الأسبوع الأول من شهر يونيو.واعتبارا من 7 يونيو، سيتمكن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما، بالإضافة إلى المدرسين والقائمين على أعمال الرعاية، من الحصول على الجرعة الأولى من لقاحات أسترازينيكا.