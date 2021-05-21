الحكومة الكورية ترفع الحظر المفروض على تجمع العائلات جزئيا

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية رفع الحظر على التجمع جزئيا، ليشمل أولئك الذين تم تطعيمهم كليا أو جزئيا ضد فيروس كورونا، اعتبارا من يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم.وأعلن رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" عن هذا القرار في اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة اليوم الأربعاء، حيث أوضح أن الحكومة ستساعد المزيد من الناس على التمتع بنتائج التطعيم. وبموجب هذا الإجراء، سيتم إعفاء أولئك الذين تلقوا الجرعة الأولى أو الثانية من لقاحات كورونا، من الحظر المفروض على التجمعات الخاصة لأفراد الأسرة المباشرين، والتي تسمح حاليا بما يصل إلى ثمانية أشخاص.واعتبارا من شهر يوليو، سيتمكنون أيضا من إزالة الكمامات في الهواء الطلق في أماكن مثل المتنزهات ومسارات المشي لمسافات طويلة، وسوف يتم إعفاؤهم من قيود التجمع في المرافق الداخلية مثل المطاعم والمقاهي وقاعات الزفاف.وقال "كيم" إنه اعتبارا من أواخر سبتمبر، عندما يكون من المتوقع أن يتلقى 70 في المائة من السكان أو أكثر الجرعة الأولى من اللقاحات، ستخضع قواعد الحجر الصحي للمزيد من المراجعة بشكل كبير. وأضاف رئيس الوزراء أنه عندما يتم تحقيق مناعة جماعية ضد الفيروس، ستنظر الحكومة أيضا في تخفيف قواعد الكمامات في الأماكن الداخلية.