707 إصابات جديدة بفيروس كورونا في كوريا

Photo : YONHAP News

قفز عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى مستوى 700 مجددا، بعد أن ظل في نطاق 500 لثلاثة أيام متتالية.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنه تم اكتشاف 707 إصابات جديدة طوال يوم أمس الثلاثاء، مما رفع من عدد الحالات المتراكمة في البلاد إلى 137 ألفا و682 حالة. وبذلك ارتفع الرقم المسجل بالأمس بمقدار 191 حالة مقارنة بأول من أمس، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 700 حالة منذ يوم 14 مايو، الذي شهد 747 حالة.وكان من بين الحالات المكتشفة بالأمس 684 إصابة محلية المصدر، و23 إصابة لدى القادمين من الخارج. وتم الإبلاغ عن ثلثي عدد الحالات المحلية في منطقة العاصمة الكبرى، بما في ذلك 260 في مدينة سيول، و184 في مقاطعة كيونغ كي، و19 حالة في مدينة إنتشون، بينما سجلت المناطق الأخرى من البلاد 221 حالة جديدة، بما في ذلك 30 في ديغو، و25 في مقاطعة كانغ وان.كما تم الإبلاغ عن حالتي وفاة أخريين، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا إلى ألف و940، وبلغ معدل الوفيات 1,41%. وانخفض عدد المصابين بالفيروس من ذوي الأمراض الخطيرة بمقدار تسعة مقارنة باليوم السابق، ليصل إلى 151.