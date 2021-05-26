رئيس المخابرات الكورية يغادر إلى الولايات المتحدة لمتابعة قمة مون وبايدن

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من المقرر أن يتوجه مدير جهاز المخابرات الكوري "بارك جي وان" إلى الولايات المتحدة لمناقشة تدابير المتابعة للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال القمة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي عقدت الأسبوع الماضي.وخلال زيارته التي ستبدأ اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يتبادل بارك معلومات مع سلطات المخابرات الأمريكية فيما يتعلق بمبادرة واشنطن للتعامل مع بيونغ يانغ ورد كوريا الشمالية.وقد اتفق الرئيس "مون جيه إين" مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" خلال قمتهما الأولى في واشنطن يوم الجمعة الماضي على التعامل مع قضايا كوريا الشمالية من خلال الحوار. ومن المتوقع أن يمضي البلدان الحليفان قدما في ذلك من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بكوريا الشمالية عن كثب.وتأتي رحلة بارك إلى الولايات المتحدة في أعقاب زيارة مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية "أفريل هينز" إلى كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الشهر، والتي قامت خلالها بزيارة مجاملة للرئيس "مون" كما التقت أيضا مع "بارك" ورئيس مجلس الأمن القومي الكوري "صوه هون".