كوريا تستثمر 3.8% من ناتجها المحلي في الصفقة الخضراء حتى عام 2025

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صرح وزير المالية الكوري الجنوبي "هونغ نام كي" بأن الحكومة سوف تستثمر ما يقرب من أربعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الكوري في مشروعات الصفقة الخضراء الجديدة، حتى عام 2025.وأدلى هونغ بهذا التصريح في كلمة افتتاحية للجلسة الخاصة للمشاركة في النمو الأخضر والأهداف العالمية لعام 2030، التي عقدت أمس الثلاثاء عبر الفيديو، تمهيدا لقمة "بي 4 جي" المقرر عقدها في سيول يومي الأحد والاثنين القادمين.وقال "هونغ" إنه سيتم ضخ 73,4 تريليون وون، أي ما يعادل 3,8% من الناتج المحلي الإجمالي الكوري، في مختلف قطاعات الصفقة الخضراء الجديدة، بما في ذلك البنية التحتية الخضراء، والطاقة المتجددة والجديدة، والتنقل الأخضر، وذلك حتى عام 2025.وشدد الوزير الكوري على أنه من أجل ألا تنتهي مثل هذه السياسات في جميع أنحاء العالم كحزم تحفيز قصيرة الأجل أو مجرد كلام، فسوف تحتاج دول العالم إلى تحديد هدف واضح للحياد الكربوني، بالإضافة إلى وضع خطط بشأن موعد وكيفية تحقيق تلك الخطط.وأضاف "هونغ" أنه بالنسبة لكوريا الجنوبية فسوف تعمل الحكومة أيضا على رفع هدف تخفيض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.