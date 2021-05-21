المبعوث الأمريكي لشؤون كوريا الشمالية يبحث مع اليابان قضية نزع السلاح النووي

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صرح "سونغ كيم" المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية بأنه ناقش مع مسؤول ياباني القضية النووية لكوريا الشمالية.وأوضحت إدارة شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الأمريكية عبر تويتر أمس بالتوقيت المحلي، أن المبعوث الأمريكي أجرى اتصالا هاتفيا مع مدير إدارة شؤون آسيا في وزارة الخارجية اليابانية، حيث أعاد التأكيد على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل، كما ناقش بعض القضايا المهمة الأخرى مع الجانب الياباني.تجدر الإشارة إلى أن اسم كوريا الشمالية تغير من كوريا الشمالية إلى الاسم الرسمي "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية" في اسم وظيفة المبعوث الخاص الأمريكي المكتوب على تويتر بواسطة وزارة الخارجية الأمريكية.وقد عُين المبعوث الأمريكي كمساعد لنائب الوزير في إدارة شرق آسيا والمحيط الهادئ بالتزامن مع تولي الرئيس الأمريكي "جو بايدن" السلطة في شهر يناير الماضي، وذلك في أثناء عمله كسفير للوليات المتحدة لدى إندونسيا.