كوريا تشهد أقل مستوى من عدد المواليد ونسبة الخصوبة في الربع الأول

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سجلت كوريا الجنوبية أقل مستوى من عدد المواليد ونسبة الخصوبة خلال الربع الأول من هذا العام.جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم بعنوان "اتجاه عدد السكان في شهر مارس 2021"، وأوضحت فيه أن عدد المواليد في الربع الأول بلغ 75 ألفا و519 مولودا بانخفاض 3 آلاف و133، أي بنسبة 4.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليسجل أقل مستوى حسب الأرباع الأولى السنوية منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة في عام 1981.كما انخفضت نسبة الخصوبة التي تُقاس بعدد الأطفال الذين يُتوقع أن تلدهم امرأة واحدة خلال فترة قدرتها على الحمل، إلى 0,88 طفل في الربع الأول من هذا العام، وهو أقل بـ0.03 مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، ليسجل أيضا أقل مستوى منذ عام 1981.أما عدد حالات الوفاة فقد بلغ 77 ألفا و557 في الربع الأول من هذا العام بانخفاض ألفين و141 شخصا أي 2.7 بالمائة بالمقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.وبلغ حجم النقص الطبيعي في عدد السكان الناتج عن طرح المواليد من الوفيات، 7 آلاف و38.