البرلمان يعقد جلسة استماع لتعيين المرشح لمنصب النائب العام

Photo : YONHAP News

عقد البرلمان الكوري جلسة استماع اليوم لتأكيد تعيين المرشح لمنصب النائب العام "كيم او صو"، حيث يتم فيها التركيز على بعض القضايا ذات الصلة بالمرشح، بما في ذلك الاتهامات بمسؤوليته عن فضيحتي "لايم" و"اوبتيموس"، وحصول ابنه على فرصة عمل بطريقة غير شرعية.وأثار عدد من نواب المعسكر المعارض، بمن في ذلك النائبة "جون جو هيه" عن حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، اعتراضات قوية ضد المرشح كيم لمسؤوليته عن 4 قضايا ذات علاقة بفضيحتي "لايم" و"اوبتيموس".ومن جانبه رد المرشح كيم بالقول إنه لا يعرف المسؤولين عن شركة لايم على الإطلاق، مؤكدا أنه لم يدافع عن المشتبه بهم في فضيحة احتيال شركة اوبتيموس ولم يتورط فيها أبدا.وأضاف أنه لم يكشف بوضوح عن ذلك بسبب ضرورة الالتزام بحفظ أسرار بعض ذوي الصلة بالقضية.ولكن طبقا للمعطيات التي تم التقدم بها إلى البرلمان، اتضح أن كيم تولى المحاماة لخدمة رئيس شركة "إن إتش" للاستثمار والأوراق المالية التي باعت الصناديق المالية المعنية.وفيما يتعلق بمسألة كتابة ابن المرشح وظيفة أبيه في استمارة لطلب وظيفة عند تقدمه بطلب توظيف في المعهد الكوري للتقنية الإلكترونية في عام 2017، قال كيم إنه لم يطلب بشكل غير عادل أن يحصل ابنه على تلك الوظيفة.وفيما يتعلق بتلقيه كمحامٍ ما بين 19 مليونا و29 مليون وون شهريا كرسوم محاماة خلال 8 أشهر، أجاب بأنه يشعر بمسؤولية عن تلقيه هذا المبلغ غير القليل في مستوى عيون الشعب.