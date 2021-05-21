توقعات برفع البنك المركزي الكوري معدل النمو الاقتصادي إلى مستوى 4%

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توقع بعض الخبراء أن يرفع البنك المركزي الكوري من توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى مستوى 4%، نتيجة لانتعاش الصادرات وتأثير السياسات المالية الحكومية الضخمة.جاء ذلك قبيل انعقاد اجتماع للجنة الرقابة المالية في البنك المركزي اليوم، والتي ستقرر سعر الفائدة الأساسي، كما ستعلن عن توقع النمو الاقتصادي.وكان البنك المركزي الكوري قد توقع نموا بمعدل 3% لهذا العام، وذلك يوم 25 فبراير الماضي، لكن قطاع الصادرات حقق انتعاشا مخالفا للتوقعات السابقة بالتزامن مع التعافي الاقتصادي الدولي السريع، مما جعل البنك يقوم بتعديل ورفع نسبة النمو المتوقعة.وقد زادت الصادرات الكورية في شهر أبريل الماضي بنسبة 41.1% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 51 مليارا و190 مليون دولار.أما قيمة الصادرات خلال العشرين يوم الأولى من هذا الشهر فقد زادت بنسبة 51.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 31 مليارا و120 مليون دولار.ومن بين العناصر المهمة الأخرى التي سيضعها البنك الكوري في الاعتبار عند إصجار توقعات النمو، السياسات المالية الضخمة التي تمارسها الحكومة الكورية من أجل تعزيز الأنشطة الاقتصادية، والتي لم يتم تضمينها في توقعات البلنك في شهر فبراير الماضي، حيث لم يكن قد تم تحديد حجم تلك السياسات، بما في ذلك حجم مبلغ الدعم المالي والمستفدين منه.