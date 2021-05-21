مذكرة تفاهم بين كوريا وإندونيسيا لإنشاء مركز للحكومة الرقمية

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صرحت وزارة الإدارة والأمن في كوريا الجنوبية أمس بأنها أبرمت مذكرة تفاهم مع وزارة الإدارة والإصلاح الإندونيسية من أجل إنشاء مركز للتعاون في الحكومة الرقمية بين البلدين.وكانت الحكومة الإندونيسية قد أصدرت بالتعاون مع نظيرتها الكورية مرسوما رئاسيا لتنفيذ الحكومة الرقمية ووضعت نظاما أساسيا لها حتى عام 2019، وبعد ذلك سيتم استئناف التعاون مع الحكومة الكورية من خلال إبرام هذه المذكرة.وسوف يتم إنشاء المركز ونقل تجربة تطوير الحكومة الرقمية الكورية إلى الجانب الإندونيسي حتى شهر ديسمبر من عام 2023.وفي هذا الإطار، سترسل الوزارة الكورية مجموعة من الخبراء إلى إندونيسيا من أجل دعم تطوير الحكومة الرقمية هناك بدءا من شهر يوليو القادم وعلى مدار 3 سنوات.وبهذه المناسبة قال وزير الإدارة والأمن الكوري "جون هيه تشول" إنه سيبذل كل ما في وسعه لدخول شركات صناعة تقنية المعلومات والاتصالات الكورية إلى منطقة الجنوب الجديد بشكل فعال، اعتمادا على التعاون الوثيق والثقة المتينة بين حكومتي البلدين عبر مركز التعاون للحكومة الرقمية.