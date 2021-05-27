الرئيس مون يؤكد التواصل مع الصين بشأن نتائج قمته مع الرئيس الأمريكي

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قال الرئيس "مون جيه إين" إن حكومته تتواصل مع الحكومة الصينية بشأن نتائج قمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" التي عُقدت في واشنطن الأسبوع الماضي.وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "بارك كيونغ مي" أمس الأربعاء إن "مون" أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع الغداء مع زعماء الأحزاب السياسية الخمسة، الذي عقد في وقت سابق من يوم أمس.وأخبر "مون" قادة الأحزاب أن سيول سوف تستأنف أيضا المناقشات مع بكين بشأن زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا الجنوبية، التي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، بمجرد أن تتم السيطرة على انتشار الفيروس.وفيما يتعلق بعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، قال الرئيس إن سيول نسقت مع واشنطن منذ تولي إدارة "بايدن" للسلطة من أجل سرعة استئناف الحوار مع بيونغ يانغ، على أساس مقاربة دبلوماسية لحل القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.كما طلب "مون" خلال الاجتماع مع قادة الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة إلى التعاون في توسيع التقدم المحرز خلال قمته الأولى مع "بايدن".