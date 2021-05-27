الرئيس الكوري يقول إنه قد يتم تخفيض التدريبات العسكرية مع واشنطن

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أشار الرئيس "مون جيه إين" إلى احتمال قيام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتخفيض حجم ونطاق التدريبات العسكرية المشتركة المقرر إجراؤها في النصف الثاني من هذا العام، بسبب جائحة كورونا.ووفقا للمكتب الرئاسي، فقد صرح "مون" خلال اجتماعه مع قادة الأحزاب السياسية الخمسة الذي عقد أمس الأربعاء بأنه قد يكون من الصعب إجراء التدريبات المشتركة بنفس المستوى وجها لوجه بين وحدات كبيرة من الأفراد العسكريين كما كان في الماضي، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا. وأضاف "مون" أن البلدين سيتعين عليهما اتخاذ القرار بحكمة بشأن كيفية إجراء التدريبات المشتركة ونطاقها.وجاءت هذه التصريحات بعد اتفاق الرئيس "مون" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" على حل القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية دبلوماسيا، خلال قمتهما الأولى في واشنطن الأسبوع الماضي. وكان "مون" يرد على اقتراح من رئيس حزب العدالة "يو يونغ غوك" بأن تعرب سيول عن نيتها إلغاء أو تأجيل التدريبات المشتركة المقررة في أغسطس، لتسهيل المحادثات بين الكوريتين. وقد أجرى البلدان الحليفان تلك التدريبات المشتركة في مارس مع تقليص تدريبات مركز القيادة المشتركة عبر المحاكاة بالكمبيوتر بسبب الوباء، ولم يتم إجراء مناورات خارجية في الهواء الطلق. وعلق "مون" أيضا على قضية نقل حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب الذي اتفق البلدان على تعليقه حتى استيفاء شروط معينة، ردا على رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "سونغ يونغ كيل"، حيث أعرب "مون" عن أسفه لعدم إحراز تقدم على هذه الجبهة، وتعهد ببذل الجهود المطلوبة لتلبية الشروط اللازمة.