الشرطة تداهم دار نشر بسبب نشرها مذكرات مؤسس كوريا الشمالية

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داهمت الشرطة مكتب الكورية الجنوبية دار نشر بتهمة انتهاك قانون الأمن القومي، حيث نشرت مذكرات مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ".وقالت وحدة التحقيقات الأمنية التابعة لوكالة الشرطة بالعاصمة سيول أمس الأربعاء إنها داهمت عددا من المقرات، من بينها مكتب دار النشر "مينجوك سارابانغ" في حي "مابو" ومنزل مدير دار النشر، في حوالي الساعة 3 مساء.وتحقق الشرطة في القضية منذ أن تلقت شكوى جنائية من مجموعة محافظة تسمى "النموذج الجديد لكوريا" ضد دار النشر التي أصدرت مذكرات مؤسس كوريا الشمالية في 8 مجلدات تحت عنوان: "كيم إيل سونغ: ذكريات مع القرن".كما تقدمت المجموعة بطلب لإصدار أمر قضائي بحظر مبيعات تلك المذكرات في البلاد، معربة عن مخاوفها من أنها قد تنتهك الحقوق الشخصية للشعب الكوري الجنوبي.لكن محكمة منطقة سيول الغربية رفضت إصدار الأمر القضائي، قائلة إن المواد التي قدمتها المجموعة لم توضح الحاجة إلى حظر بيع سلسلة الكتب تماما، وقالت إن حظر توزيع وبيع الكتب يكون ممكنا فقط عند انتهاك الحقوق الشخصية لمن يطالب بالحظر، مؤكدة أن هذا لا ينطبق على هذه الحالة.