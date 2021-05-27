واشنطن تؤكد على أهمية التدريبات العسكرية المشتركة مع سيول

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شددت وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون"، على أن التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية تستهدف الحفاظ على "استعداد التحالف"، وأن أي قرار بشأنها سيتم اتخاذه مع وضع هذه العوامل في الاعتبار.وأصدر المتحدث باسم البنتاغون هذا التصريح أمس الأربعاء ردا على استفسار من وكالة يونهاب للأنباء.وكان الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" قد صرح في وقت سابق بأن التدريبات الميدانية واسعة النطاق بين البلدين ربما لن يتم إجراؤها بسبب وباء كورونا.وقال المتحدث باسم البنتاغون إن الاستعداد والتأهب العسكري يمثل أولوية قصوى للولايات المتجدة، وأن التدريبات العسكرية المشتركة هي طريقة رئيسية لضمان الاستعداد المشترك للبلدين الحليفين.وأكد المتحدث على أن هذه التدريبات دفاعية بطبيعتها وليست استفزازية، وتهدف إلى الحفاظ على التأهب لضمان الجاهزية القتالية، وأن أي قرار بشأن حجم ونطاق وتوقيت التدريبات سيتم اتخاذه بشكل ثنائي مع وضع هذه العوامل في الاعتبار.