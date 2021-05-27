بدء تطعيم المسنين فيما بين 65 و74 عاما

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بدءا من اليوم الخميس، سيتمكن كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاما والأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة في كوريا، من تلقي الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.ووفقا لفريق العمل الحكومي المختص باللقاحات، سيبدأ 5.14 مليون شخص من كبار السن وحوالي 8 آلاف من ذوي الأمراض المزمنة، الحصول على لقاحات "أسترازينيكا" في حوالي 12,800 منشأة طبية في جميع أنحاء البلاد، اليوم الخميس.واعتبارا من يوم 7 يونيو، سيبدأ تطعيم الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما، بالإضافة إلى معلمي الصفين الأول والثاني في المدارس الابتدائية ومراكز الرعاية النهارية ورياض الأطفال ومقدمي الرعاية.ويذكر أنه حتى يوم أمس الأربعاء، كانت هناك 3.42 مليون جرعة متاحة من لقاحات "أسترازينيكا"، إلى جانب 4.5 مليون جرعة أخرى من المقرر تسليمها على مراحل.وسوف يتم توفير 8.64 مليون جرعة من لقاحات "موديرنا" حتى نهاية الشهر القادم.