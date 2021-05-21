مدير المخابرات الكوري الجنوبي يصل إلى نيويورك

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وصل مدير جهاز المخابرات في كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماعات مع المسؤولين هناك بشأن القمة الأخيرة بين الرئيس "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "جو بايدن".ووصل رئيس جهاز المخابرات "بارك جي وون" إلى مطار "جون كينيدي" في نيويورك في حوالي الساعة 11 صباحا أمس الأربعاء، وغادر المطار دون الرد على المراسلين الذين سألوه عن الغرض من زيارته.وتأتي زيارة "بارك" بعد قمة "مون" و"بايدن" التي عقدت في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث اتفق الرئيسان على اتباع نهج دبلوماسي وعملي تجاه قضايا كوريا الشمالية. ومن المتوقع أن يجتمع "بارك" مع عدد من المسؤولين الأمريكيين لمناقشة سبل التواصل مع كوريا الشمالية وإعادتها إلى طاولة الحوار.كما يُتوقع أن يجتمع "بارك" مع مدير وكالة المخابرات المركزية "وليام بيرنز" ومسؤولين آخرين، بمن في ذلك "سونغ كيم" الممثل الأمريكي الخاص الجديد لكوريا الشمالية.