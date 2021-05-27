إنشاء نظام جديد لحجز لقاحات كورونا المتوفرة بسبب عدم حضور أصحابها

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من المقرر أن يتم تشغيل نظام لمساعدة المواطنين الكوريين على العثور على لقاحات كورونا المتوفرة والزائدة بسبب عدم حضور أصحابها لتلقيها، في محاولة لعدم إهدارها.ووفقا لفريق العمل الحكومي المختص باللقاحات، سيتم إطلاق هذه الخدمة على موقع "نيفر" وبرنامج المراسلة "كاكاو توك" في الساعة 1 من بعد ظهر اليوم الخميس.وسيبدأ تشغيل البرنامج على أساس تجريبي لمدة أسبوعين، بحيث يمكن للكوريين والأجانب المشتركين في التأمين الصحي الوطني معرفة كمية للقاحات الزائدة التي لم تُستخدم لعدم حضور أصحابها ومشاهدة أماكن المؤسسات الطبية المتاحة فيها على الخريطة.وفي حالة وجود جرعات متبقية، سيمكن تحديد موعد في نفس اليوم للحصول على اللقاح أو التسجيل لتلقي تنبيهات عند توفر جرعات زائدة في خمسة مواقع، بغض النظر عن عنوان الإقامة.ولكن لن يتم السماح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما بالحجز إلا إذا كانوا قد حصلوا على الجرعة الأولى بالفعل، وكذلك لن يمكن استخدام النظام لمن لديهم بالفعل موعد محدد لتلقي التطعيم.يُذكر أن الزجاجة الواحدة من لقاحات "أسترازينيكا" تحتوي على 10 جرعات تقريبا، وبمجرد إدخال الإبرة فيها يجب استخدام جميع جرعاتها في غضون 6 ساعات.