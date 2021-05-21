كوريا تناقش مع كازاخستان العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي

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أجرى وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وكازاخستان محادثات هاتفية أمس الأربعاء، ناقشا خلالها العلاقات الثنائية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية، اتفق الوزير "جونغ أوي يونغ" مع نظيره الكازاخي "مختار تلوبردي" على التعاون الوثيق في التحضير للاحتفال بالذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية في العام القادم.كما اتفق الجانبان على العمل من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث أعرب الوزير "جونغ" عن أمله في مواصلة تطوير التعاون المتبادل على أساس الإنجازات التي تحققت في إطار برنامج التعاون الاقتصادي المسمى "الرياح المنعشة".وقد بدأ البلدان هذا البرنامج الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والتجارة الثنائية، وذلك خلال زيارة الرئيس "مون" إلى كازاخستان الواقعة في آسيا الوسطى في عام 2019.وقال الوزير الكازاخي إن بلاده تقدر التعاون مع كوريا الجنوبية التي هي شريك استراتيجي وشريك تجاري رئيسي لها، معربا عن أمله في أن يوسع الجانبان التعاون في مختلف المجالات.