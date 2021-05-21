كوريا تحقق أعلى مستوى في صادراتها من المنتجات الغذائية

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سجلت الصادرات الكورية من المنتجات الغذائية رقما قياسيا خلال العام الماضي رغم تفشي جائحة كورونا.وقد زادت الصادرات من المعكرونة الفورية "راميون" وطبق "طوكبوكي" الحار المكون من كعك الأرز، زيادة كبيرة استفادة من ارتفاع الطلب على الوجبات البسيطة وارتفاع شعبية الأفلام والأغاني الكورية.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم أن صادرات المنتجات الغذائية بلغت 4 مليارات و300 مليون دولار في عام 2020 لتسجل رقما قياسيا غير مسبوق، بزيادة 14.6% مقارنة مع العام الأسبق.كما استمرت هذه الزيادة خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام لتصل إلى 18.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وحققت صادرات "راميون" أكبر حصة من بين صادرات المنتجات الغذائية، بـ467 مليون دولار في عام 2019، ثم زادت بـ29.2% في العام الماضي لتبلغ قيمتها 604 ملايين دولار، وهو رقم قياسي غير مسبوق.وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى تزايد الطلبات على المنتجات القابلة للطهي البسيط وتاثير الفيلم الكوري "الطفيلي" الذي حقق نجاحا كبيرا في مختلف أنحاء العالم.وبالإضافة إلى ذلك، زادت الصادرات من المخلل الكوري "كيمتشي" لتبلغ 145 مليون دولار بينما زادت الصادرات من طبق "طوكبوكي" بـ56.7 % لتبلغ 54 مليون دولار.وقال التقرير إن شعبية "طوكبوكي" ارتفعت من خلال تقديمه بواسطة فرق الكي بوب المشهورة عالميا.