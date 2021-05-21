كوريا توقع على اتفاقيات أرتميس

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صرحت وزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات الكورية اليوم بأنها وقعت على اتفاقيات أرتميس التي تنص على قواعد التعاون الدولي لاستكشاف واستخدام الفضاء بشكل سلمي بقيادة الولايات المتحدة، لتصبح الدولة العاشرة التي توقع عليها.وكانت كوريا والولايات المتحدة قد اتفقتا على ذلك في أثناء مباحثات القمة الكورية الأمريكية الأخيرة، ومن ثم وقعت وزيرة العلوم "إيم هيه صوك" على تلك الاتفاقيات نيابة عن الحكومة الكورية ضمن خطوات المتابعة للقمة.تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات عبارة عن قواعد وضعتها الولايات المتحدة لتنفيذ برنامج أرتميس الخاص باستكشاف القمر والذي يهدف إلى إرسال بشر إلى القمر لأول مرة منذ 50 عاما بعد مشروع "أبوللو" في سبعينيات القرن الماضي، وتحتوي على التزامات الدول المشاركة في البرنامج بشأن استكشاف واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات لأغراض سلمية.