هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تشيد باستراتيجية كوريا لتشخيص كورونا

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أشادت السلطات الصحية الأمريكية بالنتائج التي حققتها الحكومة الكورية الجنوبية في مجال تشخيص وفحص فيروس كورونا.وقامت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في تقرير أصدرته أول من أمس الثلاثاء بعنوان "مكافحة كوريا لوباء كورونا" بتحليل عمليات التطوير والمصادقة والاستخدام التي نفذتها الحكومة الكورية فيما يتعلق بتشخيص وفحص الوباء.وقال التقرير إن الاستراتيجية الكورية نالت اعترافا دوليا في أبريل من العام الماضي باعتبارها ناجحة في السيطرة على تفشي الفيروس.وأضاف أن الهيئة قامت بمراجعة مختلف الأخبار الصحفية الكورية والمعلومات التي كشفت عنها الحكومة الكورية ذات الصلة بتلك الاستراتيجية لأن التجربة الكورية قد تقدم معلومات مفيدة لاحقا.وقال إن تعامل الحكومة الكورية مع الوباء تقوم على أساس الدروس التي كانت قد أخذتها من وباء ميرس في عام 2015، معتبرا الجهود التي بذلتها الحكومة الكورية تأهبا للأمراض المعدية اللاحقة.وأوضح أن الحكومة الكورية ضخت كميات كبيرة من الاستثمارات خاصة في مجال الاستخدام التجاري لتقنية تشخيص الأمراض الوبائية مما ساعد الشركات المدنية على سرعة تطوير وإنتاج أجهزة التشخيص.وبالإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن ارتداء الكمامات ونظام التباعد الاجتماعي ووقف بعض الأعمال التجارية واستراتيجية الاتصالات الفعالة أثرت إيجابيا على قدرة كوريا في السيطرة على الوباء.ومن ناحية أخرى، احتلت كوريا المركز الخامس من بين 53 دولة خضعت للتقييم في مجال ترتيب مرونة كورونا الذي أعدته وكالة بلومبرغ هذا الشهر.